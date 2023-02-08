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Азербайджан обсудил с Всемирным банком потенциальные инвестиционные проекты

Азербайджан обсудил с Всемирным банком потенциальные инвестиционные проекты Азербайджан провел переговоры с Всемирным банком о потенциальных инвестиционных проектах.
Финансы
8 февраля 2023 г. 18:13
Азербайджан обсудил с Всемирным банком потенциальные инвестиционные проекты

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству со Всемирным банком и высоко ценит техническую помощь и финансовую поддержку, оказываемую банком стране.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом.

На встрече была представлена информация о мерах, проводимых в нашей стране для диверсификации экономики, развития ненефтяного сектора, стимулирования инвестиций и устойчивого улучшения бизнес-среды, достигнутых результатах.

Себастьян Молинеус заявил, что банк продолжает тесное сотрудничество с правительством Азербайджана для достижения стратегических целей развития нашей страны, и поделился своими мыслями о новых направлениях партнерства.

Стороны обсудили вопросы повестки дня сотрудничества с Всемирным банком и потенциальные проекты.

17:28

Азербайджан провел переговоры с Всемирным банком о потенциальных инвестиционных проектах.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Сегодня в Баку мы встретились с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьяном Молинеусом и обсудили с Всемирным банком вопросы повестки дня сотрудничества нашей страны и предложения о потенциальных инвестиционных проектах", - сказал министр.

Напомним, что в настоящее время операции банка в Азербайджане регулируются Рамочной программой партнерства (CPF), утвержденной в 2015 году. CPF была рассчитана на 2016-2020 финансовые годы, но после анализа ее эффективности в 2020 году было принято решение продлить ее, утвердив два приоритетных направления.

Отметим, что Азербайджан является членом Всемирного банка с 1992 года. За последние 30 лет финансовое учреждение выделило более 4 млрд долларов США на более чем 50 проектов, реализуемых Азербайджаном.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Dünya Bankı ilə potensial investisiya layihələrini müzakirə edib - YENİLƏNİB
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, WB mull potential investment projects

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