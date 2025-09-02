    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Азербайджан обсудил с Bank of New York Mellon расширение применения ИИ на финансовом рынке

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 17:42
    Азербайджан обсудил с Bank of New York Mellon расширение применения ИИ на финансовом рынке

    Азербайджан обсудил с Bank of New York Mellon расширение применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), председатель правления ЦБА Талех Кязымов провел встречу с делегацией во главе с главным исполнительным вице-президентом Bank of New York Mellon Хани Каблави, находящейся с визитом в Азербайджане. 

    На встрече также обсуждены перспективы развития финансовой базы и платежных систем в Азербайджане, текущие тенденции на рынках капитала, усиление мер по кибербезопасности, приоритетные направления в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026гг" и возможности сотрудничества в данном направлении.

    центробанк Азербайджан Талех Казымов The Bank of New York Mellon сотрудничество
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan "Bank of New York Mellon"la maliyyə bazarında süni intellektin tətbiqinin genişləndirilməsini müzakirə edib
    Английская версия Английская версия
    BNY Mellon, Azerbaijan discuss expanding AI use in financial sector

    Последние новости

    18:17

    Промышленный сектор Иордании продвигает модернизацию и устойчивый рост экономики

    Другие страны
    18:13

    Армения рассчитывает на рост торговли с Китаем после разблокировки коммуникаций на Южном Кавказе

    В регионе
    18:04

    Халиф Хафтар планирует посетить Турцию в конце сентября

    Другие страны
    18:01

    Лариджани: Иран готов к диалогу, но США выдвигают неприемлемые требования

    Другие страны
    17:56

    Вучич и Путин обсудили в Китае вопросы энергетики

    Другие страны
    17:55
    Фото

    Азербайджан и Бразилия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования

    Внешняя политика
    17:54

    Бразилия подала заявку на получение статуса полноправного члена МЭА

    Другие страны
    17:50

    СМИ: Трамп во вторник расскажет о планах Пентагона - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    17:48

    Рютте призвал укрепить НАТО

    Другие страны
    Лента новостей