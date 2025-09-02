Азербайджан обсудил с Bank of New York Mellon расширение применения ИИ на финансовом рынке
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 17:42
Азербайджан обсудил с Bank of New York Mellon расширение применения искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке.
Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), председатель правления ЦБА Талех Кязымов провел встречу с делегацией во главе с главным исполнительным вице-президентом Bank of New York Mellon Хани Каблави, находящейся с визитом в Азербайджане.
На встрече также обсуждены перспективы развития финансовой базы и платежных систем в Азербайджане, текущие тенденции на рынках капитала, усиление мер по кибербезопасности, приоритетные направления в рамках "Стратегии развития финансового сектора на 2024–2026гг" и возможности сотрудничества в данном направлении.
