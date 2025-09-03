Азербайджан обсудил с АБР Стратегию партнерства
Финансы
- 03 сентября, 2025
- 15:13
Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с исполнительным директором, представляющим Азербайджан в Совете директоров АБР, Рэйчел Томпсон.
Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече отмечено, что сотрудничество с АБР внесло значительный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана посредством кредитов, грантов и технической помощи.
Также обсуждены вопросы, связанные со Стратегией партнерства АБР с Азербайджаном на 2025/2029 годы, которая включает в себя комплексные меры, направленные на диверсификацию экономики страны, укрепление устойчивости и обеспечение инклюзивного роста.
Последние новости
16:05
В Сальяне около 4 тысяч абонентов временно останутся без газаЭнергетика
16:05
Пашинян и Хань Чжэн обсудили отношение Армении и КитаяДругие страны
16:02
АЖД: Внутренние пассажироперевозки увеличились на 20%Инфраструктура
16:01
ОДКБ, СНГ и ШОС подписали "дорожную карту" по развитию сотрудничества объединенийДругие страны
15:48
Shell отказалась от строительства завода по производству биотоплива в РоттердамеЭнергетика
15:45
Минздрав: Большинство жалоб связано с нарушениями санитарных норм в отелях и салонах красотыЗдоровье
15:42
Посол: Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с Иорданией в сфере строительства и жильяВнешняя политика
15:39
Казахтелеком и China Energy Overseas Investment совместно построят в Казахстане крупный дата-центрВ регионе
15:30