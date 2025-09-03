Азербайджан обсудил с АБР Стратегию партнерства

Министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с исполнительным директором, представляющим Азербайджан в Совете директоров АБР, Рэйчел Томпсон.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече отмечено, что сотрудничество с АБР внесло значительный вклад в социально-экономическое развитие Азербайджана посредством кредитов, грантов и технической помощи.

Также обсуждены вопросы, связанные со Стратегией партнерства АБР с Азербайджаном на 2025/2029 годы, которая включает в себя комплексные меры, направленные на диверсификацию экономики страны, укрепление устойчивости и обеспечение инклюзивного роста.