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Азербайджан обсудил с АБИИ основные направления сотрудничества

Азербайджан обсудил с АБИИ основные направления сотрудничества Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), считает важным деятельность банка по обеспечению "зеленого" и устойчивого будущего, а также поддержку стран-членов в построении сильной экономики.
Финансы
2 февраля 2023 г. 12:34
Азербайджан обсудил с АБИИ основные направления сотрудничества

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), считает важным деятельность банка по обеспечению "зеленого" и устойчивого будущего, а также поддержку стран-членов в построении сильной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с вице-президентом АБИИ по инвестиционным операциям Константином Лимитовским.

Информируя о проделанной в стране работе в области обеспечения устойчивого развития, министр экономики отметил, что в рамках "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" особое внимание уделяется устойчивому экономическому росту, а также применению "зеленых" и "умных" концепций в реинтеграционных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Константин Лимитовский отметил плодотворное сотрудничество банка с Азербайджаном, поделился мнением о возможностях развития партнерства.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan, AIIB mull main directions of potential cooperation
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan AİİB ilə potensial əməkdaşlığın əsas istiqamətlərini müzakirə edib

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