Азербайджан обсудил с АБИИ основные направления сотрудничества

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), считает важным деятельность банка по обеспечению "зеленого" и устойчивого будущего, а также поддержку стран-членов в построении сильной экономики.

Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ), считает важным деятельность банка по обеспечению "зеленого" и устойчивого будущего, а также поддержку стран-членов в построении сильной экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил министр экономики Микаил Джаббаров на встрече с вице-президентом АБИИ по инвестиционным операциям Константином Лимитовским.

Информируя о проделанной в стране работе в области обеспечения устойчивого развития, министр экономики отметил, что в рамках "Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития" особое внимание уделяется устойчивому экономическому росту, а также применению "зеленых" и "умных" концепций в реинтеграционных работах, проводимых на освобожденных территориях.

Константин Лимитовский отметил плодотворное сотрудничество банка с Азербайджаном, поделился мнением о возможностях развития партнерства.