Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2026
    • 17:43
    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетили памятник Победы в городе Ханкенди и возложили к нему венки.

    Об этом сообщает корреспондент Report из Карабаха.

    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди
    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди
    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди
    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди
    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди
    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди
    Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди
    Ильхам Алиев Карабах Реджеп Тайип Эрдоган 8 Ноября - День Победы
    Фото
    İlham Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Xankəndidə Zəfər abidəsini ziyarət ediblər
    Фото
    Aliyev and Erdoğan lay wreaths at Victory Monument in Khankandi
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