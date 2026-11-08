Лидеры Азербайджана и Турции посетили памятник Победы в Ханкенди

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября посетили памятник Победы в городе Ханкенди и возложили к нему венки.

Об этом сообщает корреспондент Report из Карабаха.