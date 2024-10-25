Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности с рядом стран

Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности со странами, входящими в избирательную группу Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности со странами, входящими в избирательную группу Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы приняли участие в очередном заседании избирательной группы Всемирного банка и МВФ, в которую входит Азербайджан. На встрече обсуждались тенденции макроэкономического развития в странах, представленных в избирательной группе, вопросы повышения финансовой инклюзивности и другие важные темы глобальной финансовой повестки. На заседании также обсуждались перспективы сотрудничества между странами-членами избирательной группы", - написал он.