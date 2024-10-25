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Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности с рядом стран

Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности с рядом стран Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности со странами, входящими в избирательную группу Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).
Финансы
25 октября 2024 г. 18:05
Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности с рядом стран

Азербайджан обсудил повышение финансовой инклюзивности со странами, входящими в избирательную группу Всемирного банка и Международного валютного фонда (МВФ).

Как сообщает Report, об этом председатель Центрального банка Азербайджана Талех Кязимов написал в своем аккаунте в социальной сети "X".

"Мы приняли участие в очередном заседании избирательной группы Всемирного банка и МВФ, в которую входит Азербайджан. На встрече обсуждались тенденции макроэкономического развития в странах, представленных в избирательной группе, вопросы повышения финансовой инклюзивности и другие важные темы глобальной финансовой повестки. На заседании также обсуждались перспективы сотрудничества между странами-членами избирательной группы", - написал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan discusses enhancing financial inclusion with several countries
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan bir sıra ölkələrlə maliyyə inklüzivliyinin artırılmasını müzakirə edib

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