Азербайджан обновил прогноз по экономическому росту

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Азербайджане в этом году ожидается на уровне не 3,7%, как предполагалось ранее, а 3%.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Справке о полугодовом исполнении государственного и сводного бюджетов 2025 года и ожиданиях на конец года", опубликованной Министерством финансов.

Согласно документу, подготовленному в соответствии с требованиями международных инструментов фискальной диагностики, процессы на мировых энергетических, продовольственных и финансовых рынках не обошли стороной национальную экономику и вынудили Министерство экономики обновить ряд прогнозов.

Так, на фоне макро-фискальных результатов, зафиксированных в первом полугодии этого года, а также ожиданий относительно глобального экономического роста и цен на энергоносители, были обновлены макроэкономические прогнозы по экономике страны на текущий год. Согласно этим прогнозам, в 2025 году реальный рост ВВП составит 3,5%, достигнув в номинальном выражении 129,9 млрд манатов (на 0,7 млрд манатов больше, чем в прогнозе, представленном при составлении проекта государственного бюджета), в том числе ненефтяной ВВП достигнет 93,5 млрд манатов (на 1,3 млрд манатов больше, чем в предыдущем прогнозе).

Средняя годовая экспортная цена барреля сырой нефти, принятая на уровне 70 долларов США для расчетов государственного бюджета на 2025 год, сохранена на том же уровне в обновленных макроэкономических прогнозах по базовому сценарию. Относительно низкие темпы роста, ожидаемые в сельскохозяйственном и транспортном секторах, повлияли на прогнозы по ненефтегазовому сектору в целом. Так, прогноз реального темпа роста ВВП по ненефтегазовому сектору на 2025 год снижен с 4,9% до 4,6%.