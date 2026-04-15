Расходы сводного бюджета Азербайджана в 2030 году достигнут 53,8 млрд манатов

В 2027 году расходы сводного бюджета Азербайджана прогнозируются на уровне 50 млрд 106 млн манатов, что на 1 млрд 266,7 млн манатов (на 2,6%) больше по сравнению с утвержденным показателем на 2026 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в Среднесрочных бюджетных рамках на 2027–2030 годы, опубликованных Министерством финансов.

Согласно документу, в 2028 году эта цифра достигнет 50 млрд 858,5 млн манатов, в 2029 году – 52 млрд 168,3 млн манатов, а в 2030 году – 53 млрд 854 млн манатов.

В следующем году расходы госбюджета Азербайджана составят 42 млрд 200 млн манатов, что на 496,4 млн манатов (на 1,2%) утвержденного показателя на текущий год. В 2028 году эта цифра достигнет 42 млрд 825 млн манатов, в 2029 году - 43 563,2 млн манатов, а в 2030 году - 44 450 млн манатов.

Согласно прогнозам, в следующем году 26 млрд 2,5 млн манатов (61,6%) бюджетных расходов составят текущие расходы (на 800,9 млн манатов или на 3,2% больше, чем в этом году), 13 млрд 800 млн манатов (32,7%) - капитальные расходы (на 244,4 млн манатов или на 1,7% меньше), а 2 млрд 397,5 млн манатов (5,7%) - расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств (на 60,1 млн манатов или на 2,4% меньше).