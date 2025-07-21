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Азербайджан намерен углубить сотрудничество с МВФ

Азербайджан намерен углубить сотрудничество с МВФ Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили вопросы углубления сотрудничества и потенциальные возможности будущего взаимодействия.
Финансы
21 июля 2025 г. 17:01
Азербайджан намерен углубить сотрудничество с МВФ

Азербайджан и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили вопросы углубления сотрудничества и потенциальные возможности будущего взаимодействия.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), председатель ЦБА Талех Кязымов принял делегацию во главе с руководителем миссии МВФ по Азербайджану, Ближнему Востоку и Центральной Азии Анной Бордон.

На встрече обсуждены глобальные экономические тенденции, инфляционные ожидания, трансмиссия денежно-кредитной политики, развитие межбанковского рынка, а также стабильность и устойчивость финансового сектора.

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