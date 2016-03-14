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    Азербайджан намерен повысить некоторые экспортные пошлины

    Председатель Государственного таможенного комитета заявил, что это предложено правительству

    Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Возможно повышение некоторых таможенных пошлин и понижение определенных пошлин.

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам отметил Председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев. 

    По его словам, предложения по этому поводу направлены правительству: "Мы намерены защитить местное производство. Поэтому предложили повысить экспортные пошлины на товары, производимые в Азербайджане, и снизить пошлины на товары, не производимые в стране". 

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