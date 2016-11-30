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    Азербайджан начинает дифференциацию НДС

    Замминистра налогов: Следующий год будет тяжелым для министерства

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ С 1 января в Азербайджане начнется дифференциация НДС. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

    По словам С.Алекперова, существуют некоторые разногласия по данному вопросу с рядом госструктур: "Это проект. Однако пока он встречает сопротивление. Если парламент утвердит его, с 1 января он будет принят в этой форме".

    Замминистра отметил, что следующий год также обещает быть тяжелым для министерства. 

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