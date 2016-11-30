Азербайджан начинает дифференциацию НДС

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ С 1 января в Азербайджане начнется дифференциация НДС. Как сообщает Report, об этом сказал журналистам замминистра налогов Сахиб Алекперов.

По словам С.Алекперова, существуют некоторые разногласия по данному вопросу с рядом госструктур: "Это проект. Однако пока он встречает сопротивление. Если парламент утвердит его, с 1 января он будет принят в этой форме".

Замминистра отметил, что следующий год также обещает быть тяжелым для министерства.