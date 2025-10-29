Азербайджан может получить финансирование в рамках программы АБР по адаптации к таянию ледников

Зеленый климатический фонд одобрил $250 млн на программу "От ледников к фермам" – флагманскую программу адаптации, реализуемую Азиатским банком развития (АБР).

Как сообщает Report со ссылкой на АБР, основная цель ведущей программы по адаптации – создание устойчивых систем водоснабжения и сельского хозяйства для уязвимых сообществ в регионах Центральной Азии, Южного Кавказа и Пакистана, зависящих от ледников.

Финансирование фонда будет предоставлено преимущественно в виде грантов и инвестировано вместе с $3,25 млрд, выделенными АБР, в течение следующего десятилетия в ряд проектов, определенных странами, участвующими в программе. Инвестируя в эффективное орошение, водохранилища и управление водоразделами, эти проекты будут способствовать повышению производительности сельского хозяйства, даже несмотря на то, что ускоренное таяние ледников приводит к увеличению частоты засух и наводнений.

"Быстрое отступление ледников – один из самых сложных вызовов развития, с которым сталкивается наш регион", – сказала Директор АБР по сельскому хозяйству, продовольствию, природе и развитию сельских территорий Ясмин Сиддики. "Нам нужны практичные, масштабируемые и научно обоснованные решения, чтобы помочь сообществам адаптироваться. Благодаря каталитической поддержке ЗКФ, программа "От ледников к фермам" поможет региону выйти за рамки разрозненных проектов и перейти к системной и долгосрочной устойчивости, которая обеспечит защиту жизни и экономического благополучия людей – сегодня и для будущих поколений", - отметила она.

Проект "От ледников к фермам" охватывает девять развивающихся стран-членов АБР: Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Кыргызскую Республику, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, которые полагаются на реки со снежным и ледниковым питанием для нужд сельского хозяйства, водоснабжения и производства электроэнергии. Ускоренное таяние ледников угрожает этим экосистемным услугам и экономическому положению, представляя серьёзный вызов для стран, где каждое четвёртое рабочее место приходится на сельское хозяйство.

Программа будет сосредоточена на четырех речных бассейнах, питаемых ледниками: Нарын и Пяндж в Центральной Азии, Кура на Южном Кавказе и Сват в Пакистане, охватывающих около 27 миллионов гектаров.

Около 13 миллионов человек, включая фермеров и уязвимое население в незащищённых горных регионах, получат непосредственную выгоду от этой программы. Она будет способствовать проведению оценок климата и ледников, которые будут использованы при разработке национальных планов развития и инвестиционных программ. В рамках программы будут также усилены системы мониторинга и раннего оповещения, чтобы помочь населению справляться с последствиями таких стихийных бедствий, как прорывы ледниковых озёр и продолжительные засухи.

Помимо сельскохозяйственных систем, программа "От ледников к фермам" также будет поддерживать адаптивные программы социальной защиты и медицинские услуги для уязвимых сообществ, пострадавших от нехватки воды и экстремального теплового стресса. Программа также укрепит возможности местных банков по поддержке сельскохозяйственного бизнеса, особенно возглавляемого женщинами.

"Программа "От ледников к фермам" – это масштабная, инновационная и совместная инициатива, которая поможет странам Центральной и Западной Азии укрепить планирование и сотрудничество в области адаптации для управления воздействием климата на водные системы, питаемые ледниками", – сказал Директор Департамента Восточной Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока ЗКФ Томас Эриксон. "Эта программа задаёт новый ориентир, улучшая данные, координацию и финансовую готовность для обеспечения долгосрочной устойчивости водных и продовольственных систем региона".

ЗКФ, крупнейший в мире климатический фонд, одобрил льготное финансирование программы "От ледников к фермам" на 43-м заседании совета директоров 29 октября. В 2024 году финансируемые ЗКФ оценки риска ледников помогли сформировать научно-техническую основу программы.

АБР – ведущий многосторонний банк развития, поддерживающий инклюзивный, устойчивый и стабильный рост в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Работая со своими членами и партнёрами для совместного решения сложных задач, АБР использует инновационные финансовые инструменты и стратегические партнёрства для преобразования жизни людей, создания качественной инфраструктуры и защиты нашей планеты. АБР был создан в 1966 году. Его акционерами являются 69 стран, 50 из которых расположены в регионе.