Азербайджан может освободить импорт удобрений от НДС
Финансы
- 06 ноября, 2025
- 11:14
В Азербайджане импорт минеральных и органоминеральных удобрений может быть освобожден от налога на добавленную стоимость.
Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета на 2026 год.
Согласно документу, нововведение предусмотрено как одно из ключевых направлений политики доходов на 2026–2029 годы. Его цель - поддержка предпринимательской деятельности и снижение налоговой нагрузки.
Мера направлена на повышение доступности удобрений для производителей сельхозпродукции и обеспечение населения экологически чистыми продуктами. В связи с этим предлагается освободить от НДС не только продажу минеральных, но и органоминеральных удобрений, а также их импорт, если они используются в качестве сырья.
