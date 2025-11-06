Азербайджан может освободить импорт удобрений от НДС

В Азербайджане импорт минеральных и органоминеральных удобрений может быть освобожден от налога на добавленную стоимость.

Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета на 2026 год.

Согласно документу, нововведение предусмотрено как одно из ключевых направлений политики доходов на 2026–2029 годы. Его цель - поддержка предпринимательской деятельности и снижение налоговой нагрузки.

Мера направлена на повышение доступности удобрений для производителей сельхозпродукции и обеспечение населения экологически чистыми продуктами. В связи с этим предлагается освободить от НДС не только продажу минеральных, но и органоминеральных удобрений, а также их импорт, если они используются в качестве сырья.