Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 Парад Победы

    Азербайджан может освободить импорт удобрений от НДС

    Финансы
    • 06 ноября, 2025
    • 11:14
    Азербайджан может освободить импорт удобрений от НДС

    В Азербайджане импорт минеральных и органоминеральных удобрений может быть освобожден от налога на добавленную стоимость.

    Как сообщает Report, это отражено в проекте бюджета на 2026 год.

    Согласно документу, нововведение предусмотрено как одно из ключевых направлений политики доходов на 2026–2029 годы. Его цель - поддержка предпринимательской деятельности и снижение налоговой нагрузки.

    Мера направлена на повышение доступности удобрений для производителей сельхозпродукции и обеспечение населения экологически чистыми продуктами. В связи с этим предлагается освободить от НДС не только продажу минеральных, но и органоминеральных удобрений, а также их импорт, если они используются в качестве сырья.

    Бюджетный пакет НДС удобрения
    Azərbaycan mineral və orqanomineral gübrələrin idxalını ƏDV-dən azad edə bilər

    Последние новости

    12:04

    Семь европейских стран предложили ЕК ввести пошлины на российские товары

    Другие страны
    12:02

    Объем затрат по АЧГ за 9 месяцев 2025 года снизился на 5%

    Энергетика
    11:59

    Депутат: Частный сектор получил большую часть налоговых льгот в этом году

    Финансы
    11:50

    Резидентов НАР планируют освободить от большинства налогов на 10 лет

    Финансы
    11:41

    В Южной Корее 7 человек пропали без вести после обрушения здания электростанции

    Другие страны
    11:34

    Правительство Армении выделит дополнительно $11 млн на оборонные нужды

    В регионе
    11:32

    Азербайджан повысит акцизы на энергетики

    Финансы
    11:31

    В Азербайджане могут пересмотреть налоговую политику в сфере нефтегазодобычи

    Финансы
    11:26

    В Азербайджане могут поднять акцизы на алкоголь

    Финансы
    Лента новостей