​Азербайджан меняет штрафы за нарушение валютных операций

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ За проведение уполномоченными банками операций клиентов в иностранной валюте с нарушением установленных законодательством правил должностные лица подвергаются штрафу в размере от десяти до двадцати процентов, юридические лица - в размере от двадцати до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших непосредственным объектом административного проступка.

Как сообщает Report, это предусмотрено в поправках к Кодексу административных правонарушений.

На сегодняшний день за подобное правонарушение должностные лица подвергаются штрафу в размере от пяти до двадцати процентов, юридические лица - в размере от пяти до тридцати процентов суммы валютных средств, ставших объектом административного проступка.

Наряду с этим, покупка и продажа или обмен валютных ценностей в общественных местах в нарушение законодательства о валютном регулировании влечет наложение штрафа в размере от тридцати до шестидесяти процентов суммы валютного средства, ставшего непосредственно объектом административного проступка. На сегодняшний день за подобное правонарушение предусмотрен штраф в размере от тридцати до семидесяти процентов суммы валютного средства, ставшего непосредственно объектом административного проступка.