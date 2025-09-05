Азербайджан меняет правила оформления "Зеленой карты" для иностранных автомобилей
Финансы
- 05 сентября, 2025
- 01:37
С октября 2025 года для владельцев транспортных средств, зарегистрированных за пределами Азербайджана и не имеющих международного сертификата автострахования "Зеленая карта", будет приостановлена процедура оформления договоров страхования в пограничных пунктах пропуска.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта Беларуси, по информации посольства Азербайджанской Республики в Минске, оформить "Зеленую карту" можно будет только по предварительно заключенному договору со страховыми компаниями на территории Азербайджана через официальную онлайн-платформу www.tpl.az.
Последние новости
01:37
Азербайджан меняет правила оформления "Зеленой карты" для иностранных автомобилейФинансы
01:26
Ученые: Кофеин ухудшает качество донорской кровиНаука и образование
00:45
Neuralink планирует попробовать восстановить зрение слепому человеку в 2026 годуНаука и образование
00:12
Сухопутные войска США плохо следят за 95% ремонтируемых подрядчиками боеприпасовДругие страны
23:49
В Канаде при нападении с ножом один человек погиб, восемь пострадалиДругие страны
23:30
Кая Каллас осудила удары по "Датскому совету по делам беженцев" в УкраинеДругие
23:11
СМИ: США откажутся от ряда программ помощи обороне для граничащих с РФ странДругие страны
22:56
Наводнения в индийском штате Пенджаб унесли жизни 43 человекДругие страны
22:38