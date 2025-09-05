Азербайджан меняет правила оформления "Зеленой карты" для иностранных автомобилей

С октября 2025 года для владельцев транспортных средств, зарегистрированных за пределами Азербайджана и не имеющих международного сертификата автострахования "Зеленая карта", будет приостановлена процедура оформления договоров страхования в пограничных пунктах пропуска.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство транспорта Беларуси, по информации посольства Азербайджанской Республики в Минске, оформить "Зеленую карту" можно будет только по предварительно заключенному договору со страховыми компаниями на территории Азербайджана через официальную онлайн-платформу www.tpl.az.