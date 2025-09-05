Azərbaycanda xarici avtomobillərə "Yaşıl Kart"ın verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilir
Maliyyə
- 05 sentyabr, 2025
- 02:01
2025-ci ilin oktyabr ayından Azərbaycan hüdudlarından kənarda qeydiyyatda olan və "Yaşıl Kart" beynəlxalq avtomobil sığortası şəhadətnaməsi olmayan avtonəqliyyat vasitələri sahibləri üçün sərhəd buraxılış məntəqələrində sığorta müqaviləsinin verilməsi proseduru dayandırılacaq.
"Report"un Belarus Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının Minskdəki səfirliyindən verilən məlumata görə, www.tpl.az rəsmi onlayn platforması vasitəsilə yalnız Azərbaycandakı sığorta şirkətləri ilə ilkin razılaşma əsasında "Yaşıl Kart"ın verilməsi mümkün olacaq.
Son xəbərlər
03:28
Tailand parlamenti yeni baş naziri seçəcəkDigər ölkələr
03:13
Kosta Aİ-nin genişlənməsini mühüm geosiyasi sərmayə adlandırıbDigər ölkələr
02:42
KİV: Uitkoff Trampın Putin və Zelenski ilə görüşə hazır olduğunu bildiribDigər ölkələr
02:15
Maskın "Neuralink" şirkəti gələn il kor xəstədə görmə bərpası əməliyyatı planlaşdırırElm və təhsil
02:01
Azərbaycanda xarici avtomobillərə "Yaşıl Kart"ın verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilirMaliyyə
01:22
ABŞ Ordusu podratçıların təmir etdiyi sursatların 95 faizinə lazımi qaydada nəzarət etmirDigər ölkələr
01:09
Cəlilabadda 112 hektar torpaq sahəsi zəbtdən azad olunubASK
00:24
Kanadada bıçaqlı hücum nəticəsində bir nəfər ölüb, səkkiz nəfər yaralanıbDigər ölkələr
00:12
Video