    Azərbaycanda xarici avtomobillərə "Yaşıl Kart"ın verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilir

    Maliyyə
    • 05 sentyabr, 2025
    • 02:01
    Azərbaycanda xarici avtomobillərə Yaşıl Kartın verilməsi qaydalarında dəyişiklik edilir

    2025-ci ilin oktyabr ayından Azərbaycan hüdudlarından kənarda qeydiyyatda olan və "Yaşıl Kart" beynəlxalq avtomobil sığortası şəhadətnaməsi olmayan avtonəqliyyat vasitələri sahibləri üçün sərhəd buraxılış məntəqələrində sığorta müqaviləsinin verilməsi proseduru dayandırılacaq.

    "Report"un Belarus Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən verdiyi məlumata görə, Azərbaycan Respublikasının Minskdəki səfirliyindən verilən məlumata görə, www.tpl.az rəsmi onlayn platforması vasitəsilə yalnız Azərbaycandakı sığorta şirkətləri ilə ilkin razılaşma əsasında "Yaşıl Kart"ın verilməsi mümkün olacaq.

    Азербайджан меняет правила оформления "Зеленой карты" для иностранных автомобилей

