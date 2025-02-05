Азербайджан как донор гуманитарной помощи: вклад в восстановление Украины и поддержку мирового сообщества

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении очередной гуманитарной помощи Украине на сумму 1 млн долларов США. Эти средства будут направлены на закупку электрооборудования, произведенного в Азербайджане, что поможет восст

Сегодня Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении очередной гуманитарной помощи Украине на сумму 1 млн долларов США. Эти средства будут направлены на закупку электрооборудования, произведенного в Азербайджане, что поможет восстановлению украинской энергетической инфраструктуры. Данное оборудование будет доставлено в Украину в ближайшее время.

Как передает Report, этот шаг подтверждает последовательную позицию Баку в вопросах международной гуманитарной поддержки. Азербайджан зарекомендовал себя как государство, которое не только оперативно реагирует на вызовы, но и принимает активное участие в восстановлении жизненно важных объектов.

Азербайджанская помощь Украине: цифры и факты

С начала российского-украинского конфликта Азербайджан оказал Украине значительную поддержку. В 2022 году сумма гуманитарной помощи составила около 29 млн манатов (более 17 млн долларов США), в 2023 году - порядка 28 млн манатов (более 16 млн долларов США), в 2024 году - около 13 млн манатов (более 7 млн долларов США). В целом, по состоянию на 1 января 2025 года общий объем гуманитарной помощи, включая финансирование на восстановление и реконструкцию, достиг 70 млн манатов (более 40 млн долларов США).

Азербайджанские поставки включали не только медикаменты и продовольствие, но и оборудование для восстановления энергосистемы. Среди них - сотни тысяч метров электрических кабелей и проводов, десятки трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций. Это критически важно для Украины, которая сталкивается с перебоями в подаче электроэнергии.



Азербайджан как международный донор

Помощь Украине - не единственный пример гуманитарной деятельности Азербайджана. Страна активно оказывает поддержку различным государствам, сталкивающимся с кризисными ситуациями.

После разрушительного землетрясения в феврале 2023 года Азербайджан направил в Турцию спасательные отряды, гуманитарные грузы и финансовую помощь. При этом восстановление инфраструктуры и поддержка пострадавших регионов стали приоритетами.

Еще ранее, в 2022 году, во время разрушительных наводнений в Пакистане, Азербайджан направил финансовую помощь и продовольствие для поддержки пострадавших семей. В 2021 году Азербайджан оказал помощь афганскому населению, направив гуманитарные грузы, включая медикаменты и продукты питания. Регулярная поддержка соседней страны - Грузии - в виде поставок электроэнергии и финансирования социальных проектов свидетельствует о стратегическом партнерстве между Баку и Тбилиси.



Гуманитарная дипломатия как элемент внешней политики

Азербайджан выстраивает свою внешнюю политику не только через экономическое сотрудничество, но и посредством гуманитарной дипломатии. Оперативное реагирование на кризисы и помощь в восстановлении инфраструктуры укрепляют международный имидж страны как надежного партнера.

Важным аспектом является то, что Азербайджан не просто оказывает разовые поставки гуманитарной помощи, а делает ставку на долгосрочные проекты, направленные на восстановление и развитие пострадавших регионов. Это включает инвестиции в энергетическую инфраструктуру, медицинские учреждения и образовательные проекты.

Очередная помощь Украине - еще одно подтверждение приверженности Азербайджана принципам международной солидарности и гуманизма. Поддержка, оказываемая Баку различным странам, показывает, что Азербайджан не только ведет активную экономическую и геополитическую деятельность, но и играет важную роль в глобальных гуманитарных инициативах. В условиях нестабильности и кризисов эта позиция делает Азербайджан важным игроком на международной арене.