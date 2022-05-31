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Азербайджан импортировал из Турции молочной продукции на 8,2 млн долларов

Азербайджан импортировал из Турции молочной продукции на 8,2 млн долларов В прошлом году Азербайджан импортировал из Турции молочных продуктов на сумму 8,2 млн долларов США.
Финансы
31 мая 2022 г. 21:15
Азербайджан импортировал из Турции молочной продукции на 8,2 млн долларов

В прошлом году Азербайджан импортировал из Турции молочных продуктов на сумму 8,2 млн долларов США.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель председателя Ассоциации экспортеров продуктов водного и животного происхождения Эгейского региона Мелих Ислиэль.

Согласно отчету, Азербайджан стал одной из 10 стран, импортирующих больше всего молочных продуктов из Турции.

Отметим, что крупнейшими производителями молочной продукции из Турции были Египет (69 млн долларов), Ирак (60,5 млн долларов), Алжир (57,4 млн долларов), Китай (52,8 млн долларов), Объединенные Арабские Эмираты (24 млн долларов), Его экспортировали в Бангладеш (23 млн долларов), Кувейт (14,4 млн долларов), Иорданию (9 млн долларов) и Турецкую республику Северного Кипра (8,4 млн долларов).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Türkiyədən 8,2 mln dollarlıq süd məhsulları idxal edib

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