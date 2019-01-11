Азербайджан импортировал из России фейерверки на 21 тыс. долларов

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Азербайджан за 11 месяцев прошлого года импортировал из России фейерверки на 21 тыс. долларов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

В период с января по ноябрь 2018 года объем российского экспорта фейерверков составил 696 тыс. долларов, что на 36% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Странами-импортерами российских фейерверков за этот период стали такие страны, как Туркменистан (объем поставок составил 360 тыс. долларов или 52% российского экспорта фейерверков), Казахстан (229 тыс. долларов), Узбекистан (70 тыс.), Украина (9 тыс.) и Беларусь (6 тыс.).