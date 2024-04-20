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Азербайджан и Всемирный банк обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Азербайджан и Всемирный банк обсудили возможности дальнейшего сотрудничества Азербайджан и Всемирный банк обсудили рамки странового партнерства на следующий период и возможности сотрудничества с связи с СОР29.
Финансы
20 апреля 2024 г. 18:03
Азербайджан и Всемирный банк обсудили возможности дальнейшего сотрудничества

Азербайджан и Всемирный банк обсудили рамки странового партнерства на следующий период и возможности сотрудничества в связи с СОР29.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "X" написал председатель Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязымов.

"Я был рад встретиться со старшим управляющим директором Всемирного банка Акселем ван Тротсенбургом и его командой. Мы провели обмен мнениями о текущей деятельности банка в нашей стране, рамках странового партнерства на следующий период и возможностях сотрудничества в связи с COP29", - написал Т.Кязымов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Dünya Bankı ilə gələcək əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edib

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