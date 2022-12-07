Азербайджан и ВБ работают над реализацией трех проектов

На сегодняшний день Азербайджан совместно с Всемирным банком реализовал 49 проектов на сумму 3,2 млн долларов США, реализация трех проектов продолжается.

На сегодняшний день Азербайджан совместно с Всемирным банком реализовал 49 проектов на сумму 3,2 млн долларов США, реализация трех проектов продолжается.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра экономики Самед Баширли на презентации отчета "Азербайджан на пути зеленого развития“, проведенной по совместной инициативе министерства и ВБ.

По его словам, одним из таких проектов является "Проект по управлению твердыми бытовыми отходами" в поддержку "зеленой экономики", удостоенный премии Всемирного банка.

Кроме того, заместитель министра сказал, что Азербайджан присоединился к инициативе государств-членов ООН “Повестка дня 2030” по глобальным целям устойчивого развития (ЦУР) на 2016-2030 годы, утвержденной на Саммите по устойчивому развитию в 2015 году, которая включает 17 целей и 169 задач: "Реализация взятых на себя обязательств по этим глобальным инициативам стала одним из важнейших компонентов государственной политики. В связи с этим особое значение в реализации ЦУР в нашей стране имеет интеграция экономических, социальных и экологических факторов в единую форму, продвижение зеленой экономики. Как уже было отмечено, наша страна первая страна в регионе представила на Политический форум высокого уровня ООН три добровольных национальных отчета (в 2017, 2019 и 2021 годах) как итог проделанной работы по реализации ЦУР, что является ярким примером значимости, которую правительство Азербайджана придает обязательствам по реализации ЦУР. В результате проделанной работы, в отчете “Устойчивое развитие-2022”, ежегодно публикуемом с целью анализа реализации ЦУР в странах-членах ООН, Азербайджан занял 50-е место среди 163 стран, набрав 73,5 балла из 100 возможных, и по этому показателю наша страна продвинулась на 5 позиций по сравнению с позицией в отчете за 2021 год. Кроме того, в результате мероприятий, проводимых в экологической сфере, и проектов, реализуемых в целях поддержки "зеленой экономики", Азербайджан занял 10-е место по Азиатскому региону в индексе зеленого развития (Green Growth Index). Для сравнения, в этом индексе Турция занимает 18-е место, Армения-21-е, Казахстан-25-е, Таджикистан-30-е".