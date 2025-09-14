Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере страхования

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 13:23
    Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере страхования

    Узбекистан и Азербайджан условились расширять сотрудничество посредством единой системы данных, а также обмен информацией и знаниями в страховом секторе.

    Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил журналистам председатель Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана Ойбек Халилов в рамках I Ассамблеи Страхового союза тюркского мира.

    По его словам, также предусматривается приведение правил страховой оценки в соответствие с едиными принципами, что откроет широкие возможности для сотрудничества между страховыми компаниями тюркских стран.

    Он напомнил, что с 2022 года Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан реализовали ряд совместных инициатив, и сегодняшнее официальное создание Союза страховых ассоциаций в Шуше имеет историческое значение:

    "Для нас очень важно, что это событие происходит в Шуше. Это исторический момент - здесь собрались все тюркские государства. Главы государств и правительства проводили встречи в этом месте в предыдущие годы, а теперь мы здесь для сотрудничества в сфере страхования".

    Азербайджан Узбекистан сотрудничество Ассамблея Страхового союза Тюркского мира Шуша
    Azərbaycan və Özbəkistan sığorta sektorunda vahid data sistemi üzərindən əməkdaşlığı dərinləşdirəcək

    Последние новости

    13:24

    ЦБА определил приоритеты для развития страхового сектора Азербайджана

    Финансы
    13:23

    Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере страхования

    Финансы
    13:10

    На пограничном штампе Армении больше не будет изображения горы Агрыдаг

    В регионе
    13:05

    Сборная Азербайджана по баскетболу заняла второе место в Мировой женской серии

    Командные
    12:56
    Фото

    Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района

    Внутренняя политика
    12:51

    Определены судьи на матч 1-го тура Лиги чемпионов УЕФА "Бенфика" – "Карабах"

    Футбол
    12:41

    Кыргызстан предложил Азербайджану совместные инициативы в страховании

    Финансы
    12:37

    Начальник Генштаба ВС Турции генерал армии Сельчук Байрактароглу совершит визит в Азербайджан

    Армия
    12:37

    В Баку и на Абшероне ожидается пасмурная погода, в районах пойдет дождь

    Экология
    Лента новостей