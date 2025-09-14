Азербайджан и Узбекистан углубляют сотрудничество в сфере страхования

Узбекистан и Азербайджан условились расширять сотрудничество посредством единой системы данных, а также обмен информацией и знаниями в страховом секторе.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил журналистам председатель Ассоциации профессиональных участников страхового рынка Узбекистана Ойбек Халилов в рамках I Ассамблеи Страхового союза тюркского мира.

По его словам, также предусматривается приведение правил страховой оценки в соответствие с едиными принципами, что откроет широкие возможности для сотрудничества между страховыми компаниями тюркских стран.

Он напомнил, что с 2022 года Узбекистан, Турция, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан реализовали ряд совместных инициатив, и сегодняшнее официальное создание Союза страховых ассоциаций в Шуше имеет историческое значение:

"Для нас очень важно, что это событие происходит в Шуше. Это исторический момент - здесь собрались все тюркские государства. Главы государств и правительства проводили встречи в этом месте в предыдущие годы, а теперь мы здесь для сотрудничества в сфере страхования".