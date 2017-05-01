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    Азербайджан и Турция отказываются от доллара во взаиморасчетах

    Ziraat Bank Azerbaijan намерен нарастить объем операций обмена по паре манат/лира

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ “В прошлом году мы провели операции обмена по паре манат/лира на 5 млн турецких лир. В этом году мы намерены увеличить этот объем и удовлетворить любой спрос”.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО Ziraat Bank Azerbaijan Авни Демирчи в интервью журналу “Наш деловой мир” Общественного союза предпринимателей и промышленников Азербайджана и Турции (TÜİB).

    По его словам, банк предпринимает конкретные шаги по отказу от доллара во взаиморасчетах между Азербайджаном и Турцией: “Мы финансируем торговлю без необходимости в третьей валюте. Мы обмениваем манаты на лиры, а лиры на манаты. Головной офис Ziraat Bank поддерживает нас в этом вопросе. Сейчас необходимо, чтобы центробанки обеих стран подключились к этому процессу и проводили операции “своп”. 

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