Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования

Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования

Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, делегация во главе с генеральным директором ведомства Вусалом Гурбановым посетила с рабочим визитом Турцию и встретилась с председателем Агентства по регулированию и надзору в сфере страхования и частного пенсионного обеспечения этой страны Давутом Ментешем, а также официальными должностными лицами.

Очередные встречи азербайджанской делегации состоялись с руководством турецкого аграрного страхового института TARSIM и соответствующих страховых организаций, активно участвующих в системе аграрного страхования, а также Турецкой ассоциации страховщиков и компании T-Rupt.

В ходе встреч обсуждались вопросы совершенствования системы сельскохозяйственного страхования, расширения доступа к продуктам сельскохозяйственного страхования и применения более инновационных методов управления сельскохозяйственными рисками. Гурбанов подчеркнул важность детального изучения опыта Турции в сфере агрострахования.