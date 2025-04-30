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Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования

Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования
Финансы
30 апреля 2025 г. 17:51
Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования

Азербайджан и Турция обсудили вопросы совершенствования системы аграрного страхования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

Согласно информации, делегация во главе с генеральным директором ведомства Вусалом Гурбановым посетила с рабочим визитом Турцию и встретилась с председателем Агентства по регулированию и надзору в сфере страхования и частного пенсионного обеспечения этой страны Давутом Ментешем, а также официальными должностными лицами.

Очередные встречи азербайджанской делегации состоялись с руководством турецкого аграрного страхового института TARSIM и соответствующих страховых организаций, активно участвующих в системе аграрного страхования, а также Турецкой ассоциации страховщиков и компании T-Rupt.

В ходе встреч обсуждались вопросы совершенствования системы сельскохозяйственного страхования, расширения доступа к продуктам сельскохозяйственного страхования и применения более инновационных методов управления сельскохозяйственными рисками. Гурбанов подчеркнул важность детального изучения опыта Турции в сфере агрострахования.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə aqrar sığortanın təkmilləşdirilməsini müzakirə edib

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