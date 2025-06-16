Азербайджан и Турция готовятся к новому этапу сотрудничества в области высшего аудита

Азербайджан и Турция после аудита газопровода Игдыр-Нахчыван готовятся к новому этапу сотрудничества в области высшего аудита.

Азербайджан и Турция после аудита газопровода Игдыр-Нахчыван готовятся к новому этапу сотрудничества в области высшего аудита.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом журналистам заявил председатель Счетной палаты Турции Метин Йенер.

По его словам, в течение года был успешно проведен аудит проекта строительства газопровода Игдыр-Нахчыван на основе протокола, подписанного в прошлом году.

"В этом процессе с турецкой стороны участвовала компания Boru Hatları Ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), а с нахчыванской - Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR). Данный проект стал первым совместным мероприятием ведущих государственных учреждений двух стран и способствовал укреплению наших отношений. Стороны также представили результаты совместной работы, выполненной в соответствии с международными стандартами. Это также является предметом гордости для счетных палат двух стран. Примерно через 15 дней в Турции состоится встреча с председателем Счетной палаты Азербайджана, на которой планируется заключить соглашение о новом сотрудничестве", - отметил он.