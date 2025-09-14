Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар

    Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере страхования от землетрясений

    Финансы
    • 14 сентября, 2025
    • 15:03
    Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере страхования от землетрясений

    Турция наладит сотрудничество и обмен опытом с Азербайджаном в сфере страхования от землетрясений и других направлениях.

    Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил журналистам председатель Союза страховщиков Турции Угур Гюлен на полях I Ассамблеи Союза страховщиков тюркского мира.

    Он отметил, что страховой сектор Турции имеет больший объем по сравнению с другими странами-членами:

    "В настоящее время объем страхового рынка Турции составляет 1,2 трлн долларов США с покрытием в размере 24-25 трлн долларов, и ожидается, что к концу 2025 года объем страховых премий достигнет 30 млрд долларов".

    Гюлен добавил, что Турция готова делиться богатым опытом в сфере агрострахования и страхования от землетрясений с другими тюркскими государствами, включая Азербайджан, и это позволит в будущем еще больше расширить сотрудничество в данной области.

    Союз страховщиков Турции сотрудничество с Азербайджаном Шуша Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира
    Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaq
    Türkiye, Azerbaijan to cooperate on earthquake insurance

    Последние новости

    16:27
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил село Шушакенд Ходжалинского района

    Внутренняя политика
    16:25

    "Реал" впервые за 16 лет выиграл в первых четырех турах Ла Лиги

    Футбол
    16:20

    На оружейном заводе в турецком городе Конья произошел пожар

    Другие страны
    16:04

    Председатель ГА ООН Бербок не исключила отправки миротворцев в Украину

    Другие страны
    16:01
    Фото

    Ильхам Алиев встретился с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут и села Сос

    Внутренняя политика
    15:45

    В турецком Ване в результате перестрелки один человек погиб, трое пострадали

    В регионе
    15:34

    Вюсал Месиев: Первая Ассамблея Союза страховщиков тюркского мира в Шуше имеет историческое и символическое значение

    Финансы
    15:20

    В Узбекистане в ДТП на ж/д переезде погибли шесть человек

    Происшествия
    15:16
    Фото

    Президент Ильхам Алиев посетил поселок Гырмызы Базар Ходжавендского района

    Внутренняя политика
    Лента новостей