Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере страхования от землетрясений

Турция наладит сотрудничество и обмен опытом с Азербайджаном в сфере страхования от землетрясений и других направлениях.

Как сообщает сотрудник Report из города Шуша, об этом заявил журналистам председатель Союза страховщиков Турции Угур Гюлен на полях I Ассамблеи Союза страховщиков тюркского мира.

Он отметил, что страховой сектор Турции имеет больший объем по сравнению с другими странами-членами:

"В настоящее время объем страхового рынка Турции составляет 1,2 трлн долларов США с покрытием в размере 24-25 трлн долларов, и ожидается, что к концу 2025 года объем страховых премий достигнет 30 млрд долларов".

Гюлен добавил, что Турция готова делиться богатым опытом в сфере агрострахования и страхования от землетрясений с другими тюркскими государствами, включая Азербайджан, и это позволит в будущем еще больше расширить сотрудничество в данной области.