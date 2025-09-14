İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa “Böyük Qayıdış”

    Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Maliyyə
    • 14 sentyabr, 2025
    • 14:49
    Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Türkiyə Azərbaycanla zəlzələ sığortası və digər sığorta sahələrində təcrübə mübadiləsi aparacaq və əməkdaşlıq edəcək.

    "Report"un Şuşaya ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Türkiyə Sığorta Birliyinin sədri Uğur Gülən Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

    O bildirib ki, Türkiyə sığorta sektoru digər üzv ölkələrə nisbətən daha böyük həcmə malikdir:

    "Hazırda Türkiyə sığorta sektoru 24–25 trilyon ABŞ dolları həcmində sığorta təminatı ilə 1,2 trilyon ABŞ dollarlıq iqtisadi fəaliyyəti əhatə edir və 2025-ci ilin sonunda sığorta haqların həcmi 30 milyard dollara çatacağı gözlənilir".

    U. Gülən əlavə edib ki, zəlzələ və kənd təsərrüfatı havuzları vasitəsilə əldə olunan təcrübənin Azərbaycan da daxil olmaqla digər Türk dövlətləri ilə paylaşılması böyük şərəfdir və bu gələcəkdə sığorta sahəsində əməkdaşlığın daha da genişlənməsinə imkan yaradacaq.

    Türkiyə Sığorta Birliyi Uğur Gülən Azərbaycan Türk Dünyası Sığorta Birliyinin ilk Assambleyası
    Азербайджан и Турция будут сотрудничать в сфере страхования от землетрясений

    Son xəbərlər

    15:03
    Foto

    Rusiya Ordusu Ukraynanın Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölənlər var

    Digər ölkələr
    14:49

    Azərbaycan və Türkiyə zəlzələ sığortasında təcrübə mübadiləsi aparacaq

    Maliyyə
    14:45
    Foto

    Azərbaycan Prezidenti Xocavənd rayonunun Sos kəndində olub

    Daxili siyasət
    14:41

    Azərbaycanın çimərlik futbolu üzrə millisi Avropa çempionatında 3-cü yeri tutub

    Komanda
    14:26

    İranın Təhlükəsizlik Şurası AEBA ilə yeni əməkdaşlıq sazişini təsdiqləyib

    Region
    14:15

    AMB: Azərbaycanda zəlzələ riskləri üçün sığorta modeli hazırlanıb

    Maliyyə
    14:08

    NTD amerikalı basketbolçunu transfer edib

    Fərdi
    14:04

    Türkdilli ölkələrdə təkrarsığortada alternativ məhsulların yaradılması təklif olunur

    Maliyyə
    14:00

    Kolumbiyada 5,5 maqnitudalı zəlzələ baş verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti