Азербайджан и Швейцария обсудили управление рисками в банковском секторе

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Швейцарии (SNB) обсудили управление рисками в банковском секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

В рамках своего визита в Швейцарию делегация банка приняла участие в мероприятии, посвященном теме "Управление рисками". В числе других участников были представители центробанков из стран Центральной Азии. В ходе встречи обсуждались вопросы изучения передового международного опыта в области управления рисками, а также возможности расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

Директор департамента управления рисками ЦБА Мухаммед Магеррамли выступил с презентацией, рассказав об опыте организации в управлении рисками и современных вызовах в этой области.