    Азербайджан и Швейцария обсудили управление рисками в банковском секторе

    Финансы
    • 26 сентября, 2025
    • 17:10
    Азербайджан и Швейцария обсудили управление рисками в банковском секторе

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и Национальный банк Швейцарии (SNB) обсудили управление рисками в банковском секторе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    В рамках своего визита в Швейцарию делегация банка приняла участие в мероприятии, посвященном теме "Управление рисками". В числе других участников были представители центробанков из стран Центральной Азии. В ходе встречи обсуждались вопросы изучения передового международного опыта в области управления рисками, а также возможности расширения сотрудничества между финансовыми институтами.

    Директор департамента управления рисками ЦБА Мухаммед Магеррамли выступил с презентацией, рассказав об опыте организации в управлении рисками и современных вызовах в этой области.

    ЦБА Нацбанк Швейцарии управление рисками
    Azərbaycan və İsveçrə bank sektorunda risklərin idarə olunmasını müzakirə edib

