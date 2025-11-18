Азербайджан и Корея подписали меморандум о разработке цифровой системы финансовой информации

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Финансы
    • 18 ноября, 2025
    • 19:38
    Центр цифровых финансов и Служба фискальной информации Кореи (KFIS) подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере разработки, внедрения и эксплуатации Цифровой государственной системы финансовой информации.

    Как сообщает Report, подписание состоялось в ходе встречи министра финансов Сахиля Бабаева с делегацией во главе с президентом KFIS Сеоком Хо Юном.

    Меморандум предусматривает совместные исследования и оказание технической поддержки, изучение опыта в сферах кибербезопасности, устойчивости и соответствия стандартам аудита, а также укрепление кадрового потенциала посредством программ обучения и практики.

    На встрече обсуждались возможности расширения сотрудничества между Азербайджаном и Кореей в сфере финансового управления, в том числе развитие новой Интегрированной информационной системы управления финансами (IFMIS) в нашей стране, изучение опыта Кореи по государственной финансовой системе dBrain+ и системе управления правительственными субсидиями e-Naradoum. В этом контексте была отмечена важность совместного семинара по IFMIS, проведенного в Министерстве финансов с участием корейской делегации.

