Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в банковской сфере

Азербайджан и Китай обсудили вопросы регулирования в сфере цифровой валюты.

Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов на своей странице в X.

"В рамках делового визита в Китай мы встретились с председателем Народного банка Китая Пан Гонгшенгом. Во время встречи мы обсудили вопросы монетарной политики и финансовой стабильности, платежных систем, QR и мобильных платежных решений, а также регулирования деятельности поставщиков платежных услуг", - сообщил Кязимов.

По его словам, кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам регулирования в сфере цифровой валюты.

"На встрече мы также поделились своими мыслями о расширении сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Китая, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил Казымов.