    Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в банковской сфере

    Финансы
    • 01 декабря, 2025
    • 13:44
    Азербайджан и Китай обсудили вопросы регулирования в сфере цифровой валюты.

    Как сообщает Report, об этом написал председатель ЦБА Талех Кязымов на своей странице в X.

    "В рамках делового визита в Китай мы встретились с председателем Народного банка Китая Пан Гонгшенгом. Во время встречи мы обсудили вопросы монетарной политики и финансовой стабильности, платежных систем, QR и мобильных платежных решений, а также регулирования деятельности поставщиков платежных услуг", - сообщил Кязимов.

    По его словам, кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам регулирования в сфере цифровой валюты.

    "На встрече мы также поделились своими мыслями о расширении сотрудничества между центральными банками Азербайджана и Китая, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес", - отметил Казымов.

    Китай ЦБА Талех Кязымов Народный банк Китая цифровая валюта
    Azərbaycan Çinlə rəqəmsal valyuta sahəsində tənzimləmə təcrübəsini müzakirə edib
