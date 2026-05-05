    Фон дер Ляйен: ЕС поддержит инфраструктуру и цифровой сектор Армении

    Фон дер Ляйен: ЕС поддержит инфраструктуру и цифровой сектор Армении

    Европейский союз готов направить инвестиции в развитие энергетики Армении и расширение энергетических связей через Черное море, а также поддержать инфраструктурные проекты страны.

    Как передает Report, об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии саммита Армения - ЕС в Ереване.

    По ее словам, в рамках европейской инициативы Global Gateway уже предусмотрено 2,5 млрд евро инвестиций в Армению. Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС также готов содействовать созданию необходимой физической инфраструктуры для транспортировки товаров через территорию страны в Европу.

    "Мы готовы инвестировать в развитие местной энергетики и энергетических связей через Черное море. Мы также готовы подключить ваш стремительно развивающийся цифровой сектор к европейскому цифровому рынку", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

    Она также затронула мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. "Если взглянуть на регион от Украины до Ирана, он потрясен войнами. Но здесь, на Южном Кавказе, разворачивается иная история. Мы хотим поддержать вас в том, чтобы показать: мир приносит процветание", - подчеркнула председатель Еврокомиссии.

    Fon der Lyayen: Ermənistana Global Gateway çərçivəsində 2,5 milyard avro investisiya nəzərdə tutulub

