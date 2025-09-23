Азербайджан и Казахстан укрепляют связи через депозитарное сотрудничество

Национальный депозитарный центр Азербайджана и Центральный депозитарий ценных бумаг Казахстана подписали соглашение об открытии взаимных счетов.

Как передает Report со ссылкой на НДЦ, соглашение было подписано председателями правления обеих организаций в рамках Всемирного форума центральных депозитариев в Алматы.

Эта инициатива направлена на расширение трансграничного доступа между рынками капитала двух стран. Новый механизм прямой связи обеспечит инвесторам непосредственный доступ к фондовым рынкам Азербайджана и Казахстана, что будет способствовать развитию трансграничных инвестиций и более глубокой финансовой интеграции.

Благодаря междепозитарному сотрудничеству участники рынка смогут хранить ценные бумаги напрямую на номинальных счетах центральных депозитариев и эффективно проводить расчеты. Это создаст новые возможности для казахстанских инвесторов на азербайджанском рынке и для азербайджанских инвесторов на казахстанском рынке.