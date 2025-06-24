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Азербайджан и Казахстан расширяют диалог по кибербезопасности и антифроду

Азербайджан и Казахстан расширяют диалог по кибербезопасности и антифроду Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг Азербайджана планируют подписать меморандум о сотрудничестве.
Финансы
24 июня 2025 г. 14:30
Азербайджан и Казахстан расширяют диалог по кибербезопасности и антифроду

Ассоциация финансистов Казахстана и Ассоциация профессиональных участников рынка ценных бумаг Азербайджана планируют подписать меморандум о сотрудничестве.

Об этом Report в кулуарах финансово-технологической выставки Fintex Summit 2025 в Баку сообщила председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана Елена Бахмутова.

“Сегодня мы подписали бессрочный меморандум о взаимопонимании с Ассоциацией банков Азербайджана. Это первый шаг - мы только начали совместную работу, и впереди предстоит обсудить много ключевых вопросов. Первая встреча уже прошла в Алматы, а в ближайшее время запланированы дополнительные переговоры по темам, поднятым азербайджанской стороной. В частности, речь идет о кибербезопасности и системах антифрода. Наш опыт в этих сферах вызвал интерес, поскольку в Казахстане эти направления организованы достаточно эффективно”, - отметила Е. Бахмутова.

По ее словам, Ассоциация финансистов Казахстана также взаимодействует с Ассоциацией профессиональных участников рынка ценных бумаг Азербайджана.

“Азербайджанская сторона проявляет активный интерес к нашему опыту, и, хотя официального меморандума пока нет, сотрудничество уже ведется в практической плоскости. Налажены прямые контакты: коллеги из Азербайджана уже приезжали к нам, и мы рассматриваем возможность ответного визита. Также идет постоянное онлайн-общение. Особый интерес вызывает наша инфраструктура — она достаточно развита по меркам региона. В Казахстане работают две биржи, одна из которых входит в Международный финансовый центр “Астана”, а также функционируют единый центральный депозитарий и клиринговый центр. Считаю, что и в рамках Ассоциации тюркских государств наше сотрудничество может получить дальнейшее развитие”, - добавила она.

Е. Бахмутова подчеркнула, что Казахстан и Азербайджан развиваются в финансовой сфере схожими темпами:

“В отдельных вопросах Казахстан, возможно, немного опережает, но я уверена, что и наш рынок может многому научиться у азербайджанских коллег”.

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