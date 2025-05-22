Азербайджан и Казахстан нацелены на интеграцию фондовых рынков для расширения инвесторской базы

Азербайджан и Казахстан намерены интегрировать свои фондовые рынки с целью повышения их глубины и привлечения большего числа участников.

Азербайджан и Казахстан намерены интегрировать свои фондовые рынки с целью повышения их глубины и привлечения большего числа участников.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления и главный коммерческий директор Бакинской фондовой биржи (БФБ) Октай Гасымов в ходе семинара “KASE Day in Baku”.

По его словам, в последние годы между Бакинской и Казахстанской фондовыми биржами (KASE) сложились прочные партнерские и дружеские отношения.

“Мы регулярно обмениваемся визитами, участвуем в совместных мероприятиях, обсуждаем направления сотрудничества, делимся опытом и лучшими практиками в сфере рынка капитала. Особое внимание уделяется трансляции биржевых данных, кросс-листингу и спонсируемому листингу. Наша цель - углубление рынков и расширение круга участников”, - отметил О.Гасымов.

Он также подчеркнул, что эффективность рынков капитала напрямую зависит от уровня прозрачности, качества информации, ликвидности и активности как инвесторов, так и эмитентов, реализующих свои инвестиционные стратегии через биржевые инструменты.