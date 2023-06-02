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Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций

Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций.
Финансы
2 июня 2023 г. 15:32
Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций

Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Мы обсудили с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили меры, осуществляемые в направлении развития торгово-экономических отношений между нашими странами, поощрение взаимных инвестиций, возможности укрепления сотрудничества в области транспорта, транзита и энергетики", - написал М.Джаббаров.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia mull promotion of mutual investments
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Gürcüstanla qarşılıqlı investisiya qoyuluşunu müzakirə edib

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