Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций

Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций.

Азербайджан и Грузия обсудили поощрение взаимных инвестиций.

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

"Мы обсудили с заместителем премьер-министра Грузии, министром экономики и устойчивого развития Леваном Давиташвили меры, осуществляемые в направлении развития торгово-экономических отношений между нашими странами, поощрение взаимных инвестиций, возможности укрепления сотрудничества в области транспорта, транзита и энергетики", - написал М.Джаббаров.