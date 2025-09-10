ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Непал Катар Средний коридор
    Азербайджан и ЧБТР обсудили вопросы сотрудничества

    Финансы
    • 10 сентября, 2025
    • 20:55
    Азербайджан и ЧБТР обсудили вопросы сотрудничества

    Министр финансов Азербайджана, руководитель по Азербайджану Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР) Сахиль Бабаев принял делегацию во главе с президентом ЧБТР Серхатом Кёксалом, находящуюся с визитом в нашей стране.

    Как сообщает Report, на встрече обсуждалась деятельность банка, партнерские отношения с Азербайджаном, включая представительство в банке и возможности будущего сотрудничества.

    Было отмечено, что ЧБТР продолжил свою успешную деятельность в 2024 году, оставаясь верным политике осторожной консолидации в сложной геополитической ситуации. Успешное выполнение первого этапа Среднесрочной стратегии и бизнес-плана банка на 2023-2026 годы, результаты, достигнутые в 2024 году, и предварительные показатели на 2025 год демонстрируют операционные возможности и финансовую устойчивость организации.

    С.Бабаев проинформировал гостей о текущей экономической ситуации и положительных тенденциях в Азербайджане. Он также отметил, что в стране предпринимаются последовательные шаги по развитию ненефтяного сектора, достигнуты значительные результаты в таких областях, как сельское хозяйство, ИКТ, производство, логистика, зеленая энергетика, и эти реформы не только повышают устойчивость экономики страны, но и обеспечивают инклюзивное и долгосрочное развитие.

    Подписание соглашений с двумя банками в ходе визита было оценено как позитивный шаг, была отмечена важность расширения операций в нашей стране, особенно по предоставлению прямых кредитов частному сектору.

    Кёксал заявил, что сотрудничество с Азербайджаном имеет стратегическое значение для банка, и подчеркнул, что реформы, проводимые в нашей стране, открывают новые возможности для финансовых институтов. Он отметил, что ЧБТР заинтересован в участии в более масштабных проектах в Азербайджане и будет поддерживать совместные инициативы.

    Лента новостей