    Ильхам Алиев ШОС Китай Реджеп Тайип Эрдоган Минский процесс ОБСЕ

    Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по инвестициям

    Финансы
    • 02 сентября, 2025
    • 10:43
    Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по торговле и инвестициям.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Бразилии.

    Встреча состоялась в рамках визита в Бразилиа азербайджанской делегации во главе с заместителем главы МИД Азербайджана Эльнуром Мамедовым.

    Согласно информации ведомства, по итогам заседания стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере инвестиций.

    Также в рамках визита было подписано Соглашение о сотрудничестве в области образования между Бразилией и Азербайджаном. Это соглашение будет способствовать развитию обменов между высшими учебными заведениями обеих стран, подчеркнули в бразильской МИД.

    Азербайджан   Бразилия   инвестиции   торговля   сотрудничество  
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Azərbaycan və Braziliya İnvestisiyalar üzrə İşçi qrupunun ilk iclasını keçiriblər

    Лента новостей