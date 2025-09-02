Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по инвестициям
Финансы
- 02 сентября, 2025
- 10:43
Азербайджан и Бразилия провели первое заседание Рабочей группы по торговле и инвестициям.
Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД Бразилии.
Встреча состоялась в рамках визита в Бразилиа азербайджанской делегации во главе с заместителем главы МИД Азербайджана Эльнуром Мамедовым.
Согласно информации ведомства, по итогам заседания стороны договорились укрепить сотрудничество в сфере инвестиций.
Также в рамках визита было подписано Соглашение о сотрудничестве в области образования между Бразилией и Азербайджаном. Это соглашение будет способствовать развитию обменов между высшими учебными заведениями обеих стран, подчеркнули в бразильской МИД.
