Азербайджан и Бельгия обсудили перспективы экономического сотрудничества

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Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в Азербайджане Бертом Шуфсом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Министр налогов Микаил Джаббаров проинформировал гостя о налоговой атмосфере и условиях, созданных для иностранных инвесторов в Азербайджане. В ходе встречи обсуждались вопросы экономических реформ в Азербайджане, расширения торговли между странами, инвестиций и сотрудничества.

Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.