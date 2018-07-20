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    Азербайджан и Бельгия обсудили перспективы экономического сотрудничества

    © taxes.gov.az

    Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ В министерстве налогов состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Бельгии в Азербайджане Бертом Шуфсом.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

    Министр налогов Микаил Джаббаров проинформировал гостя о налоговой атмосфере и условиях, созданных для иностранных инвесторов в Азербайджане. В ходе встречи обсуждались вопросы экономических реформ в Азербайджане, расширения торговли между странами, инвестиций и сотрудничества.

    Стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества между Азербайджаном и Бельгией и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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