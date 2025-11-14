Азербайджан и АБР обсудили планы сотрудничества до 2030 года

Министерство финансов Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) обсудили новую Стратегию партнерства на 2025-2029 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, глава ведомства Сахиль Бабаев провел встречу с президентом АБР Масато Кандой, находящимся с визитом в Азербайджане.

"На встрече обсуждалась новая Стратегия партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы, которая охватывает такие приоритеты, как развитие ненефтяного сектора экономики, повышение устойчивости к изменению климата, цифровая и зеленая трансформация и укрепление частного сектора", - говорится в сообщении.

Бабаев подчеркнул важность для Азербайджана долгосрочного и плодотворного сотрудничества с АБР.

Стороны провели обстоятельные обсуждения ключевых приоритетных направлений сотрудничества, включая расширение Бакинского метрополитена, проекты, реализуемые в сфере транспортной инфраструктуры, питьевого водоснабжения, сокращения потерь воды и управления ливневыми стоками в Баку и его окрестностях. Также обсуждалась модернизация железнодорожной инфраструктуры, проекты государственно-частного партнерства и инициативы по развитию региональных связей. В этом контексте особое внимание было уделено интеграции АБР в стратегические региональные проекты, такие как "Средний коридор" и "Коридор зеленой энергии".

В ходе встречи была дана высокая оценка вкладу Азербайджана в Азиатский фонд развития (АФР), который с 2021 года оказывает поддержку преимущественно странам с низким уровнем дохода с целью сокращения бедности и повышения качества жизни.

Канда заявил, что АБР высоко ценит Азербайджан как важного и надежного партнера и готов поддерживать приоритеты развития страны, включая дальнейшее расширение сотрудничества в областях региональной взаимосвязанности, цифровой трансформации, управления водными ресурсами и устойчивой инфраструктуры.