Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Азербайджан и АБР обсудили планы сотрудничества до 2030 года

    Финансы
    • 14 ноября, 2025
    • 17:20
    Азербайджан и АБР обсудили планы сотрудничества до 2030 года

    Министерство финансов Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) обсудили новую Стратегию партнерства на 2025-2029 годы.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, глава ведомства Сахиль Бабаев провел встречу с президентом АБР Масато Кандой, находящимся с визитом в Азербайджане.

    "На встрече обсуждалась новая Стратегия партнерства АБР с Азербайджаном на 2025–2029 годы, которая охватывает такие приоритеты, как развитие ненефтяного сектора экономики, повышение устойчивости к изменению климата, цифровая и зеленая трансформация и укрепление частного сектора", - говорится в сообщении.

    Бабаев подчеркнул важность для Азербайджана долгосрочного и плодотворного сотрудничества с АБР.

    Стороны провели обстоятельные обсуждения ключевых приоритетных направлений сотрудничества, включая расширение Бакинского метрополитена, проекты, реализуемые в сфере транспортной инфраструктуры, питьевого водоснабжения, сокращения потерь воды и управления ливневыми стоками в Баку и его окрестностях. Также обсуждалась модернизация железнодорожной инфраструктуры, проекты государственно-частного партнерства и инициативы по развитию региональных связей. В этом контексте особое внимание было уделено интеграции АБР в стратегические региональные проекты, такие как "Средний коридор" и "Коридор зеленой энергии".

    В ходе встречи была дана высокая оценка вкладу Азербайджана в Азиатский фонд развития (АФР), который с 2021 года оказывает поддержку преимущественно странам с низким уровнем дохода с целью сокращения бедности и повышения качества жизни.

    Канда заявил, что АБР высоко ценит Азербайджан как важного и надежного партнера и готов поддерживать приоритеты развития страны, включая дальнейшее расширение сотрудничества в областях региональной взаимосвязанности, цифровой трансформации, управления водными ресурсами и устойчивой инфраструктуры.

    АБР Азербайджан стратегия партнерства Сахиль Бабаев Масато Канда
    Фото
    ADB ilə Azərbaycan üzrə yeni Ölkə Tərəfdaşlığı Strategiyası müzakirə edilib

    Последние новости

    17:48

    Ильхам Алиев о ракетном ударе по зданию посольства Азербайджана: подобные нападения недопустимы

    Внешняя политика
    17:45

    Проживающий в США Вагиф Аллахвердиев вызван в Генпрокуратуру Азербайджана

    Происшествия
    17:43

    Ильхам Алиев обсудил с Зеленским ракетный удар по посольству Азербайджана в Киеве

    Внешняя политика
    17:43
    Фото

    В Баку обсудили создание Совета аудиторов тюркоязычных стран

    Финансы
    17:38

    Стоимость фьючерса какао-бобов опустилась на более чем 6% впервые с 2024 года

    Финансы
    17:37

    Забратский машиностроительный завод выставлен на приватизацию

    Бизнес
    17:34

    Начался суд над членами преступной группы, заработавшей 171 млн манатов на онлайн-азартных играх

    Происшествия
    17:32

    Милли Меджлис на следующей неделе начнет обсуждения бюджетного пакета на 2026 год

    Милли Меджлис
    17:28

    Доходы от мобильной связи в Азербайджане за 10 месяцев превысили 1 млрд манатов

    ИКТ
    Лента новостей