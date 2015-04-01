​Азербайджан готовится к переходу к политике плавающего курса

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Центральный банк Азербайджана (ЦБА) готовится к полному переходу к политике плавающего курса. Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов на заседании Комитета по экономической политике Милли Меджлиса: "Мы уже вошли в динамическую систему. Сегодня курс маната называется управляемым плавающим курсом. Манат пытается определить свою реальную стоимость по отношению к иностранным валютам".

Э.Рустамов отметил, что Азербайджан еще не готов к переходу к политике плавающего курса: "Сейчас в стране есть 2-3 основные структуры, продающие валюту - Государственный нефтяной фонд, SOCAR и Центральный банк. В настоящее время идет подготовка к переходу к политике плавающего курса. Если мы сейчас не будем управлять курсом, доллар укрепиться еще на 20-30%, что создаст напряженность в экономике. Поэтому мы внедряем политику управляемого плавающего курса".

Председатель ЦБА добавил, что в Азербайджане продолжается процесс долларизации. После девальвации национальной валюты в феврале Центральный банк продал на рынке более 1 млрд. долларов.

По словам Э.Рустамова, ожидается, что процесс долларизации продолжится в апреле-мае: "Однако будет на более низком уровне и постепенно затихнет".

Глава ЦБА отметил, что в 2015 году в Азербайджане не ожидается шоковой девальвации: "Конечно, с учетом стоимости нефти и других факторов. Стоимость нефти прогнозируется на уровне 50-55 долларов за баррель".