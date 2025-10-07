Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Азербайджан готовит новую стратегию управления госдолгом

    Финансы
    • 07 октября, 2025
    • 11:12
    Азербайджан готовит новую стратегию управления госдолгом

    Азербайджан разрабатывает новую стратегию управления государственным долгом.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор Агентства по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при Министерстве финансов Азербайджана Азер Мурсагулов на церемонии открытия "Германо-Азербайджанской конференции по экспортному финансированию 2025".

    "Наша стратегия управления долгом, утвержденная в 2018 году, истекает в этом году, и мы уже работаем над ее обновлением. И одной из основных опор будущей стратегии станет инициирование дополнительного внешнего заимствования.

    Как я упомянул ранее, поскольку мы достигли цели по ребалансировке внешнего и внутреннего долга, мы готовы исследовать новые возможности внешнего заимствования. И здесь речь идет о некоторых приоритетных государственных проектах, особенно в области транспорта - расширение метро, развитие железнодорожной сети, а также программы в сфере водоснабжения и канализации. Мы уже сотрудничаем с рядом крупнейших международных финансовых институтов, но, на мой взгляд, еще остается множество возможностей для изучения. Более того, за последние семь лет мы значительно сократили портфель государственных гарантий, и это также открывает новые перспективы для компаний финансового сектора", - подчеркнул А. Мурсагулов.

    Azərbaycan Dövlət borcunun idarə edilməsinə dair yeni strategiya hazırlayır
    Azerbaijan preparing new public debt management strategy

