"Азералюминиум" в I квартале увеличил выручку от экспорта на 8,3%

В январе–марте текущего года "Азералюминиум" экспортировал продукцию на сумму $42,9 млн.

Как передает Report, об этом говорится в апрельском "Экспортном обзоре" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Согласно данным, показатель вырос на $3,3 млн, или на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.

"Азералюминиум" является одной из ведущих компаний в сфере цветной металлургии, специализирующейся на переработке бокситовой и алунитовой руды, производстве глинозема (оксида алюминия), первичного алюминия и полуфабрикатов, включая алюминиевые листы, полосы, окрашенные листы и плиты, биллеты, слитки и рулоны.

Продукция "Азералюминиум" отвечает требованиям стандартов Европейского союза.