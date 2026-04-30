Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Финансы
    • 30 апреля, 2026
    • 12:28
    Азералюминиум в I квартале увеличил выручку от экспорта на 8,3%

    В январе–марте текущего года "Азералюминиум" экспортировал продукцию на сумму $42,9 млн.

    Как передает Report, об этом говорится в апрельском "Экспортном обзоре" Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

    Согласно данным, показатель вырос на $3,3 млн, или на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Отметим, что за первый квартал ненефтегазовый экспорт Азербайджана увеличился на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил $862 млн.

    "Азералюминиум" является одной из ведущих компаний в сфере цветной металлургии, специализирующейся на переработке бокситовой и алунитовой руды, производстве глинозема (оксида алюминия), первичного алюминия и полуфабрикатов, включая алюминиевые листы, полосы, окрашенные листы и плиты, биллеты, слитки и рулоны.

    Продукция "Азералюминиум" отвечает требованиям стандартов Европейского союза.

    Азералюминиум Ненефтегазовый экспорт Азербайджана
    "Azəralüminium" ixrac gəlirlərini 8%-dən çox artırıb
    Azeraluminium boosts export revenue by 8.3% in 1Q26

