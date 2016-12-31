Azer-Turk Bank проводит кампанию для владельцев пластиковых карт

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Azer-Turk Bank приглашает своих клиентов-обладателей Visa карт воспользоваться скидками на Дубайском фестивале шоппинга. Как сообщает Report со ссылкой на банк, клиентам, осуществляющим покупки Visa картами банка, в течение периода проведения Фестиваля (26.12.2016-28.01.2017) предлагаются специальные скидки. Осуществить покупку автомобиля, электроники, ювелирных изделий по специальным скидкам, а также воспользоваться развлечениями, ежедневными бытовыми потребностями и другими услугами
Наряду с этим, обладатели Visa карт получат 25% скидку чтобы погостить в отелях Jumeirah TH в течение фестиваля.
Для того, чтобы воспользоваться скидками платежных карт Visa клиенты должны пройти регистрацию на сайте https://www.visamiddleeast.com/dsf. Более подробную информацию по этому поводу можно приобрести по адресу https://www.jumeirah.com/en/offers/visaoffers/visawinter/.
Лица, которые хотят приобрести платежные карты Visa Azer-Turk Bank, могут обратиться в любой офис обслуживания, либо осуществить онлайн заказ на сайте www.azerturkbank.az.
Кроме того, есть специальные предложении для клиентов MasterCard. Используя промо-коды, вы можете получить скидку ведущих отелей. Воспользуйтесь скидками до 10-25% в Boulevard Hotel Baku, Intourist Hotel Baku, JW Marriott Absheron Baku, Flame Towers Fairmont Hotel Baku, Chenot Palace Gabala. Предлагаемый период кампании действует до 31 марта 2017 года.
Tural İbadlıАвтор новости
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