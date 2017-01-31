Azеr-Turk Bank принял участие в проекте для детей

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ В настоящее время в стране претворяются в жизнь различные проекты в направлении решения проблем детей. Одним из них является проект ASAN Məktub Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report со ссылкой на ОАО Azеr-Turk Bank, на встрече, организованной 30 января для претворения в жизнь мечты и желаний, указанных в 22-х обращениях, адресованных Asan məktub детьми из различных краёв страны, приняли участие представители Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, добровольцы службы Asan, представители Azеr-Turk Bank, а также дети и их родители. В начале дети посмотрели развлекательную программу, далее детишкам были вручены подарки. Благодаря любви взрослых, малыши приобрели всё, что пожелали в своих письмах. По окончании мероприятия маленькие гости поблагодарили организаторов глазами полными радости.

Отметим, что целью данного проекта является заложение основы незаменимой социальной деятельности и этим безвозмездно подарить детям радость и осчастливить их в нашей обладающей древними традициями добродетели стране. Посредством проекта ASAN Məktub реализовываются в жизнь мечты детей малоимущих семей, детдомов и нуждающихся в постороннем уходе.