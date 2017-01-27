Azer-Turk Bank наградил инновативных женщин

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ ОАО Azer-Turk Bank стал спонсором еще одного проекта.

Об этом заявили Report из банка.

По информации, прошедшая 26-го января в Международном центре мугама церемония награждения AWITA 2017 - Azerbaijan women in IT Award стала самым крупным мероприятием, относящимся к борьбе против гендерного неравенства в сфере технологий в Азербайджане.

Женщины, отличившиеся профессиональными достижениями и значимыми результатами в этом секторе (новатор года, программист года, студент года в сфере IT, вклад в сферу IT в дальних регионах и т.д.), были награждены в 15 номинациях.

Azer-Turk Bank стал одним из активных спонсоров церемонии награждения Awita 2017, на котором собрались 100 самых влиятельных лидеров сферы IT Азербайджана.

"Azer-Turk Bank гордится тем, что поддерживает такое важное событие, участвует в его реализации, тем самым, внося вклад в достижения в сфере гендерного равенства", - сказала по этому поводу директор департамента стратегического планирования и маркетинга банка Лейла Мамедова.