Azer-Turk Bank и Служба ASAN реализуют совместный проект

Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Дан старт второму этапу тренингов сроком на 1 месяц, которые проводятся в сотрудничестве Azer-Turk Bank и Службы ASAN для членов организации "Добровольцы ASAN".

Об этом сообщили Report из банка.

Целью проекта является расширение практических знаний членов организации "Добровольцы ASAN", получивших образование в области экономики и финансов, способствование их личностному и профессиональному развитию. Во время тренингов в рамках данного проекта сотрудники Azer-Turk Bank оказывают помощь добровольцам для пополнения их знаний в сфере экономики, финансов, маркетинга, техники продаж, PR и банковскому сектору, отвечают на интересующие их вопросы. Знания и умения приобретенные добровольцами, принявшими участие на тренингах проекта, обеспечат им личностное развитие и сыграют роль стимула в их дальнейшей деятельности.

По окончании тренинга участникам будут предоставлены сертификаты. Более того, добровольцы, которые покажут успешные результаты, получат возможность пройти стажировку в Azer-Turk Bank. Это будет играть важную роль для их будущей карьеры. Также предполагается периодическая организация таких тренингов. Следует указать, что Azer-Turk Bank периодически претворяет в жизнь такие проекты соответственно своей деятельности в направлении корпоративной социальной ответственности.

Правительству Азербайджана принадлежат 75% акций ОАО Azer-Turk Bank, основной миссией которого является финансовая поддержка реального сектора экономики. С более подробной информацией о банке, точках обслуживания, продукции и услугах можно ознакомиться на официальном сайте банка: www.azerturkbank.az, корпоративных страницах в социальных сетях или позвонив в информационный центр банка по номеру (012) 945.