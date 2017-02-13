Azer-Turk Bank и министерство образования достигли соглашения

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В соответствии с соглашением, достигнутым между Azer-Turk Bank и министерством образования, группа студентов Sabah, обучающаяся по финансовым специальностям, пройдет стажировку и изучит тонкости банковского дела в различных структурах банка.

Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

Отметим, что в министерстве образования состоялась презентация карьерной академии групп Sabah, в которой приняли участие заместитель министра Фируддин Гурбанов, сотрудники проекта Sabah, руководство Azer-Turk Bank - официального партнера академии.

Академия, охватывая 4 направления – профессиональная карьера, магистерское образование, предпринимательство, научные исследования – способствует развитию навыков, необходимых для успешного начала карьеры у студентов последнего курса групп Sabah. На мероприятии было отмечено, что с прошлого учебного года около 600 студентов групп Sabah прошли стажировку по 44 специальностям в 38 государственных и частных организациях.