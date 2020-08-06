Азер Байрамов: На оплату обучения студентов выделено 40 млн манатов

На оплату обучения студентов в Азербайджане из госбюджета дополнительно выделено 40 миллионов манатов. Во втором семестре 2019-2020 учебного года на эти цели направлено около 13 миллионов манатов.

На оплату обучения студентов в Азербайджане из госбюджета дополнительно выделено 40 миллионов манатов. Во втором семестре 2019-2020 учебного года на эти цели направлено около 13 миллионов манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Азер Байрамов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, увеличение числа студентов из социально уязвимых групп, получающих платное образование в вузах, является важным фактором: "Здесь должны быть определены конкретные критерии. Наверное, мы вместе с Министерством образования рассмотрим этот вопрос".