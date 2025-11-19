Азер Амирасланов: "Прогнозируемый экономический рост отражает снижение добычи нефти"

Прогнозируемый в Азербайджане экономический рост отражает изменения в структуре промышленности, в частности снижение добычи нефти.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на пленарном заседании парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

По его словам, снижение доли нефтяного сектора в экономике на фоне роста ВВП - 1,3% за 10 месяцев текущего года, ожидаемых 3% по итогам года и прогнозируемых 2,9% в 2026 году - "не является ни застоем, ни экономической патологией".

Амирасланов отметил, что прогнозируемый рост, сопоставимый с ожидаемыми глобальными показателями, "отражает изменения в структуре промышленности, в частности снижение добычи нефти".

"Реальность такова, что уменьшение объемов добычи, обусловленное структурной трансформацией, может снизить темпы роста и в ненефтяном секторе", - добавил он.

Депутат напомнил, что динамика добычи нефти в Азербайджане определялась долгосрочными геологическими и техническими прогнозами, заложенными еще в рамках Контракта века: "Если посмотреть на фактические цифры, добыча нефти выросла с 9 млн тонн в 1995 году до 51 млн тонн в 2010 году. С 2011 года добыча постепенно снижалась, достигнув 34 млн тонн в 2020 году, а за 10 месяцев этого года составила до 23 млн".