    Азер Амирасланов: "Прогнозируемый экономический рост отражает снижение добычи нефти"

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 11:48
    Азер Амирасланов: Прогнозируемый экономический рост отражает снижение добычи нефти

    Прогнозируемый в Азербайджане экономический рост отражает изменения в структуре промышленности, в частности снижение добычи нефти.

    Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на пленарном заседании парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    По его словам, снижение доли нефтяного сектора в экономике на фоне роста ВВП - 1,3% за 10 месяцев текущего года, ожидаемых 3% по итогам года и прогнозируемых 2,9% в 2026 году - "не является ни застоем, ни экономической патологией".

    Амирасланов отметил, что прогнозируемый рост, сопоставимый с ожидаемыми глобальными показателями, "отражает изменения в структуре промышленности, в частности снижение добычи нефти".

    "Реальность такова, что уменьшение объемов добычи, обусловленное структурной трансформацией, может снизить темпы роста и в ненефтяном секторе", - добавил он.

    Депутат напомнил, что динамика добычи нефти в Азербайджане определялась долгосрочными геологическими и техническими прогнозами, заложенными еще в рамках Контракта века: "Если посмотреть на фактические цифры, добыча нефти выросла с 9 млн тонн в 1995 году до 51 млн тонн в 2010 году. С 2011 года добыча постепенно снижалась, достигнув 34 млн тонн в 2020 году, а за 10 месяцев этого года составила до 23 млн".

    Azər Əmiraslanov: "Proqnozlaşdırılan iqtisadi artım neft hasilatının aşağı düşməsini əks etdirir"
    Azer Amiraslanov: Projected economic growth reflects decline in oil production

