    Азер Амирасланов: Новый бюджетный пакет предусматривает стимулирование развития ненефтяного сектора

    Финансы
    • 19 ноября, 2025
    • 11:58
    Бюджетный пакет на следующий год предусматривает не увеличение налоговой нагрузки, а расширение налоговой базы, сокращение теневой экономики, стимулирование развития ненефтяного сектора с помощью налогово-таможенных льгот.

    Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на пленарном заседании парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

    По его словам, мнения о намерении правительства Азербайджана обеспечить бюджетные доходы путем увеличения налогов не отражают реальность: "Если бы бюджетные поступления обеспечивались за счет увеличения налоговой нагрузки, почему этот показатель увеличивался всего на 0,7%? Если целью является увеличение налоговой нагрузки, то почему государство применяет в следующем году налоговые и таможенные льготы и освобождения в размере 17% бюджетных доходов, то есть 6,6 млрда манатов?".

    Депутат добавил, что цифры и официальные заявления правительства показывают, что "новый бюджетный пакет предусматривает не увеличение налоговой нагрузки, а расширение налоговой базы путем диверсификации источников доходов, сокращение теневой экономики, стимулирование развития ненефтяного сектора с помощью налогово-таможенных льгот".

    Azər Əmiraslanov: "Yeni büdcə zərfi qeyri-neft sektorunun inkişafına təkan verilməsini nəzərdə tutur"
    MP: Azerbaijan's 2026 state budget aims to boost non-oil sector development

