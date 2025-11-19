Азер Амирасланов: Новый бюджетный пакет предусматривает стимулирование развития ненефтяного сектора

Бюджетный пакет на следующий год предусматривает не увеличение налоговой нагрузки, а расширение налоговой базы, сокращение теневой экономики, стимулирование развития ненефтяного сектора с помощью налогово-таможенных льгот.

Как передает Report, об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса Азер Амирасланов на пленарном заседании парламента при обсуждении в первом чтении законопроекта "О государственном бюджете на 2026 год".

По его словам, мнения о намерении правительства Азербайджана обеспечить бюджетные доходы путем увеличения налогов не отражают реальность: "Если бы бюджетные поступления обеспечивались за счет увеличения налоговой нагрузки, почему этот показатель увеличивался всего на 0,7%? Если целью является увеличение налоговой нагрузки, то почему государство применяет в следующем году налоговые и таможенные льготы и освобождения в размере 17% бюджетных доходов, то есть 6,6 млрда манатов?".

Депутат добавил, что цифры и официальные заявления правительства показывают, что "новый бюджетный пакет предусматривает не увеличение налоговой нагрузки, а расширение налоговой базы путем диверсификации источников доходов, сокращение теневой экономики, стимулирование развития ненефтяного сектора с помощью налогово-таможенных льгот".